Анастасия Заворотнюк встретила день рождения в кругу семьи

Об этом Анастасия Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала редкое семейное фото, на котором все ее самые близкие родственники вместе сидят на большом диване. Сама актриса держит на руках пятимесячную Милу, рядом с ней расположился и ее муж Петр Чернышев, в другом углу сидит 23-летняя Анна вместе с матерью звезды Валентиной Борисовной, а слева от них, прямо на подлокотник облокотился 18-летний Майкл.Анастасия Заворотнюк отмечает, что счастье для нее выглядит именно так. Полная, счастливая и здоровая семья, регулярно собирающаяся вместе. Артистка отмечает, именно такая компания способна сделать ее очередной день рождения незабываемым и особенным, а ее по-настоящему счастливой.Поклонники поздравили актрису с 48-летием. Они уверены, любая женщина мечтает о подобном семейном уюте. Подписчики пожелали всем родственникам Анастасии Заворотнюк здоровья и удачи. Отдельно они отметили красоту детей артистки, поклонники уверены, родители должны ими гордиться.