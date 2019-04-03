АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Анастасия Заворотнюк встретила день рождения в кругу семьи

Актриса Анастасия Заворотнюк встретила свой 48-ой день рождения. Этот праздник артистка отметила в кругу семьи, поздравить ее собрались все близкие родственники: мать, муж и трое детей.
Анастасия Заворотнюк встретила день рождения в кругу семьи

Об этом Анастасия Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала редкое семейное фото, на котором все ее самые близкие родственники вместе сидят на большом диване. Сама актриса держит на руках пятимесячную Милу, рядом с ней расположился и ее муж Петр Чернышев, в другом углу сидит 23-летняя Анна вместе с матерью звезды Валентиной Борисовной, а слева от них, прямо на подлокотник облокотился 18-летний Майкл.

Анастасия Заворотнюк отмечает, что счастье для нее выглядит именно так. Полная, счастливая и здоровая семья, регулярно собирающаяся вместе. Артистка отмечает, именно такая компания способна сделать ее очередной день рождения незабываемым и особенным, а ее по-настоящему счастливой.

Поклонники поздравили актрису с 48-летием. Они уверены, любая женщина мечтает о подобном семейном уюте. Подписчики пожелали всем родственникам Анастасии Заворотнюк здоровья и удачи. Отдельно они отметили красоту детей артистки, поклонники уверены, родители должны ими гордиться.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен список лучших скоростных
Сын легендарного Михаэля Шумахера
Наргиз Закирова порадовала поклонников
Анастасия Макеева рассказала
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с
Анастасия Заворотнюк встретила день
Екатерина Варнава рассказала о
В Париже госпитализировали Короля
Эксперты посоветовали 3 надежных авто
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
В США ученые разработали антивозрастные
Эксперты рассказали о «Москвиче»
Александр Панкратов-Черный
Синий свет и перекись помогают убивать
Медики рассказали, как отличить
Меган Маркл во время прогулки с принцем
Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг
В Египте археологи нашли 4300-летнюю
Ольга Бузова и Ксения Собчак
Андрей Разин: «В последние годы у меня
Юлия Савичева рассказала, почему ей
Кроссовер версии Mercedes-Benz
Алла Пугачева может озвучить
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина
WhatsApp вводит ограничение на
Ольга Дроздова приобрела обручальное
Эксперты составили список пяти быстро
В мае россиян ожидают длительные
Просмотреть все новости