Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса





Звезда популярного женского юмористического шоу Comedy Woman не скрывает: в школе у нее было очень мало друзей, поэтому она чувствовала себя одинокой. Ей трудно было общаться с ровесниками особенно после того, как Варнава резко поправилась и стала объектом для насмешек.По признанию знаменитости, до 13 лет она активно занималась танцами, однако после травмы любимое занятие пришлось оставить в прошлом. Екатерина Варнава стала набирать вес, так как прежних физических нагрузок не было. Из-за постоянных оскорблений у нее появились комплексы.В вузе ситуация усугубилась, при росте 1 м 75 см знаменитость весила почти 80 кг. Будущая актриса пристрастилась к вредной пище, что отразилось и на ее внешности: начались проблемы с кожей. Екатерина Варнава признается, в свои 17-18 лет она была «крупной, прыщавой и одинокой в плане личной жизни девушкой». Это очень расстраивало Варнаву, однако она не знала, что с этим делать.