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Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса

Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса. Проблемы у будущей звезды начались в подростковом возрасте.
Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса

Звезда популярного женского юмористического шоу Comedy Woman не скрывает: в школе у нее было очень мало друзей, поэтому она чувствовала себя одинокой. Ей трудно было общаться с ровесниками особенно после того, как Варнава резко поправилась и стала объектом для насмешек.
По признанию знаменитости, до 13 лет она активно занималась танцами, однако после травмы любимое занятие пришлось оставить в прошлом. Екатерина Варнава стала набирать вес, так как прежних физических нагрузок не было. Из-за постоянных оскорблений у нее появились комплексы.
Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса

В вузе ситуация усугубилась, при росте 1 м 75 см знаменитость весила почти 80 кг. Будущая актриса пристрастилась к вредной пище, что отразилось и на ее внешности: начались проблемы с кожей. Екатерина Варнава признается, в свои 17-18 лет она была «крупной, прыщавой и одинокой в плане личной жизни девушкой». Это очень расстраивало Варнаву, однако она не знала, что с этим делать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:16

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