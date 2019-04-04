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Минсельхоз США прекратит проводить опыты на кошках

Министерство сельского хозяйства США в скором времени прекратит проводить медицинские опыты над кошками. Американское интернет-издание NPR опубликовало подробности.
Минсельхоз США прекратит проводить опыты на кошках

Минсельхоз США в течение 37 лет проводил исследования токсоплазмоза, в результате которых погибли тысячи кошек. Американские активисты вместе с конгрессменами долгое время боролись за отмену данной программы.
Во время исследований животных кормили зараженным сырым мясом, которое вызывало у них токсоплазмоз. Затем ученые собирали яйца паразитов с кошачьих экскрементов, а их самых усыпляли.
Активисты White Coat Waste Project – организации, которая выступает против различных опытов над животными, пришли в ужас когда узнали, что подопытным кошкам скармливали мясо других животных.
Организация собрала данные и выяснила, что Минсельхоз усыпил около 3000 кошек за время эксперимента.
Ученые в свою защиту сообщают, что благодаря их проекту распространенность токсоплазмоза в США снизилась на 50%. Специалисты Минсельхоза рассказали о том, что уже готовятся к новым исследованиям, в которых кошки не будут использоваться.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 00:00

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