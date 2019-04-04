Минсельхоз США прекратит проводить опыты на кошках





Минсельхоз США в течение 37 лет проводил исследования токсоплазмоза, в результате которых погибли тысячи кошек. Американские активисты вместе с конгрессменами долгое время боролись за отмену данной программы.Во время исследований животных кормили зараженным сырым мясом, которое вызывало у них токсоплазмоз. Затем ученые собирали яйца паразитов с кошачьих экскрементов, а их самых усыпляли.Активисты White Coat Waste Project – организации, которая выступает против различных опытов над животными, пришли в ужас когда узнали, что подопытным кошкам скармливали мясо других животных.Организация собрала данные и выяснила, что Минсельхоз усыпил около 3000 кошек за время эксперимента.Ученые в свою защиту сообщают, что благодаря их проекту распространенность токсоплазмоза в США снизилась на 50%. Специалисты Минсельхоза рассказали о том, что уже готовятся к новым исследованиям, в которых кошки не будут использоваться.