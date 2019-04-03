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Агата Муцениеце и Павел Прилучный посетили Ниагарский водопад

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились с гастролями в Канаду. В перерывах между работой актерская чета успела прогуляться по улицам Торонто и посетить легендарный Ниагарский водопад.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный посетили Ниагарский водопад

Знаменитости отправились в Онтарио, чтобы насладиться удивительным зрелищем. Агата Муцениеце и Павел Прилучный сделали ценный кадр, где они запечатлены на фоне Ниагарского водопада. Снимки с интересного путешествия появились в личном блоге Агаты Муцениеце в Instagram. Судя по кадрам, в это время в Канаде холодно, так как пара позирует в теплых куртках.

Восхищенные публикацией звезд «Закрытой школы» поклонники поспешили отреагировать на фото артистов: «Неописуемый вид сзади и такая любовь на переднем плане», «А почему вы без детей ездите всегда отдыхать?», «Вы отличная пара!», «Нереальная красота и вы такая классная семья».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:41

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