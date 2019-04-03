Агата Муцениеце и Павел Прилучный посетили Ниагарский водопад

Знаменитости отправились в Онтарио, чтобы насладиться удивительным зрелищем. Агата Муцениеце и Павел Прилучный сделали ценный кадр, где они запечатлены на фоне Ниагарского водопада. Снимки с интересного путешествия появились в личном блоге Агаты Муцениеце в Instagram. Судя по кадрам, в это время в Канаде холодно, так как пара позирует в теплых куртках.Восхищенные публикацией звезд «Закрытой школы» поклонники поспешили отреагировать на фото артистов: «Неописуемый вид сзади и такая любовь на переднем плане», «А почему вы без детей ездите всегда отдыхать?», «Вы отличная пара!», «Нереальная красота и вы такая классная семья».