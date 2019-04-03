В США ученые разработали антивозрастные препараты





Ученые из клиники Майо изобрели препараты под названием «сенолитики», позволяющие больше чем на треть увеличить продолжительность жизни.Создатели «чуда» рассказывают о его работе над зомби-клетками. Благодаря этому впоследствии они становятся нерабочими. Немаловажно, что процесс замены старых клеток новыми может способствовать замедлению процесса старения человека.Американские исследователи уже проводили эксперименты на мышах и узнали, что их жизнь продлилась на 36%. Если говорить человеческими мерками, то это 30 лет.Один из авторов научной работы Джеймс Киркланд заявил, что у человека есть огромный шанс иметь их несколько при заболевании возрастной болезнью.Ученые поделились информацией, что еще 10 лет назад они проводили исследования, после которых выяснили, что старение является не только фактором риска многих заболеваний, но и их первопричиной. В конечном итоге исследователи решили сосредоточиться на данном виде клеток для того, чтобы прекратить этот процесс.Новые антивозрастные препараты будут направлены на лечение 25-ти состояний разных видов. При хороших прогнозах они появятся в продаже в течение двух последующих лет.