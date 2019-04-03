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Александр Панкратов-Черный прокомментировал смерть Алексея Булдакова

Популярный отечественный актер театра и кино Александр Панкратов-Черный прокомментировал смерть своего коллеги, народного артиста России Алексея Булдакова. В своем блоге Instagram он сообщил, что звезда «Особенностей национальной охоты» умер во сне.

Александр Панкратов-Черный прокомментировал смерть Алексея Булдакова

Алексея Ивановича не стало 3 апреля, когда он находился в своем номере в Улан-Баторе. Артист пребывал в Монголии на гастролях и планировал вернуться в российскую столицу. В связи со смертью знаменитости выразил свои соболезнования его коллега Александр Панкратов-Черный. Артист представил вниманию поклонников несколько снимков, где запечатлен Булдаков. В комментарии он уточнил, что актер скончался во сне, пребывая на гастролях из-за оторвавшегося тромба. «Царствие небесное и вечная память», - написал давний товарищ звезды.

Вместе с Алексеем Булдаковым Панкратов-Черный снимался в таких известных произведениях отечественного кинематографа как: «Жизнь кувырком», «Ширли-Мырли», «Трам-тарарам или Бухты-барахты» и многих других фильмах.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:15

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