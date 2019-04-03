Александр Панкратов-Черный прокомментировал смерть Алексея Булдакова

Алексея Ивановича не стало 3 апреля, когда он находился в своем номере в Улан-Баторе. Артист пребывал в Монголии на гастролях и планировал вернуться в российскую столицу. В связи со смертью знаменитости выразил свои соболезнования его коллега Александр Панкратов-Черный. Артист представил вниманию поклонников несколько снимков, где запечатлен Булдаков. В комментарии он уточнил, что актер скончался во сне, пребывая на гастролях из-за оторвавшегося тромба. «Царствие небесное и вечная память», - написал давний товарищ звезды.Вместе с Алексеем Булдаковым Панкратов-Черный снимался в таких известных произведениях отечественного кинематографа как: «Жизнь кувырком», «Ширли-Мырли», «Трам-тарарам или Бухты-барахты» и многих других фильмах.