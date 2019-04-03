АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

Эксперты рассказали о «Москвиче» АЗЛК-2140SL и связанных с ним мифах

Советские инженеры завода АЗЛК создали необычный «Москвич» AЗЛК-2140SL. Эксперты рассказывают, с этой машиной связано множество мифов, некоторые из них являются правдой, но значительная часть – выдумка.
Эксперты рассказали о «Москвиче» АЗЛК-2140SL и связанных с ним мифах

Несмотря на наличие в СССР плановой экономики, в стране все-равно существовала конкуренция, например, между заводами АЗЛК и ВАЗ, соревновавшимися между собой в создании лучшего советского автомобиля. Долгое время волжские «Жигули» превосходили своего столичного соперника «Москвич», но одна модель последнего изменила всю ситуацию.

Инженеры АЗЛК создали новый автомобиль - АЗЛК-2140SL. Эта модель имела целый ряд преимуществ, привлекающих рядового покупателя в СССР. Больше всего их интересовали латинские буквы «SL», красовавшиеся в нескольких местах на корпусе автомобиля. Советские люди придумали этой аббревиатуре несколько расшифровок: «специальный люкс», «суперлюкс», «советский люкс» и так далее. Все они оказались неверными, так как на заводе АЗЛК по документам «SL» обозначало – «специальная версия». При этом, одно из официальных названий этого «Москвича» гласило: «АЗЛК-2140 в исполнении «люкс»».

Другие слухи говорили о том, что часть комплектующих этой модели – иностранные. Это оказалось правдой. Бамперы, светотехника и некоторые детали действительно были закуплены из Югославии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Варнава рассказала о
В Париже госпитализировали Короля
Эксперты посоветовали 3 надежных авто
«У тебя рот кривой»: Ксения Бородина в
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
В США ученые разработали антивозрастные
Эксперты рассказали о «Москвиче»
Александр Панкратов-Черный
Синий свет и перекись помогают убивать
Медики рассказали, как отличить
Меган Маркл во время прогулки с принцем
Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг
В Египте археологи нашли 4300-летнюю
Ольга Бузова и Ксения Собчак
Андрей Разин: «В последние годы у меня
Юлия Савичева рассказала, почему ей
Кроссовер версии Mercedes-Benz
Алла Пугачева может озвучить
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина
WhatsApp вводит ограничение на
Ольга Дроздова приобрела обручальное
Эксперты составили список пяти быстро
В мае россиян ожидают длительные
Новую спортивную версию седана Infiniti
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
На сайте компании АО «МЦСТ» доступна
Российская актриса Екатерина Климова
Volvo XC90 в начале лета начнут
Просмотреть все новости