Эксперты рассказали о «Москвиче» АЗЛК-2140SL и связанных с ним мифах





Несмотря на наличие в СССР плановой экономики, в стране все-равно существовала конкуренция, например, между заводами АЗЛК и ВАЗ, соревновавшимися между собой в создании лучшего советского автомобиля. Долгое время волжские «Жигули» превосходили своего столичного соперника «Москвич», но одна модель последнего изменила всю ситуацию.Инженеры АЗЛК создали новый автомобиль - АЗЛК-2140SL. Эта модель имела целый ряд преимуществ, привлекающих рядового покупателя в СССР. Больше всего их интересовали латинские буквы «SL», красовавшиеся в нескольких местах на корпусе автомобиля. Советские люди придумали этой аббревиатуре несколько расшифровок: «специальный люкс», «суперлюкс», «советский люкс» и так далее. Все они оказались неверными, так как на заводе АЗЛК по документам «SL» обозначало – «специальная версия». При этом, одно из официальных названий этого «Москвича» гласило: «АЗЛК-2140 в исполнении «люкс»».Другие слухи говорили о том, что часть комплектующих этой модели – иностранные. Это оказалось правдой. Бамперы, светотехника и некоторые детали действительно были закуплены из Югославии.