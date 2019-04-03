Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в кафе «BUZfood»
Бывшие коллеги по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в одном из московских заведений.
Выяснилось, что владельцем этого кафе является новоявленная российская исполнительница, а само заведение называется «BUZfood».
Несколько часов назад в Интернете появилась информация о том, что сегодня 3 апреля ранним утром состоялась встреча Собчак и Бузовой. Сообщается, что Ксения и Ольга встретились не для того, чтобы позавтракать вместе.
По сведениям Telegram-канала «Светские хроники», бывший кандидат на пост президента Российской Федерации в 2018 году пыталась уговорить поющую телеведущую сняться в одном из ее будущих выпусков для YouTube-канала.
Как рассказывают свидетели, Собчак и Бузова сначала сидели за столиком одни, однако спустя несколько минут к ним присоединились профессиональные операторы. В итоге Ксения и Ольга провели в кафе «BUZfood» около часа.
Также очевидцы отмечают, что возле заведения видели дорогостоящий автомобиль Maybach, однако им так и не удалось выяснить, кому из телезнаменитостей принадлежит данное авто.
Нужно сказать, что сообщение о встрече Собчак и Бузовой не обрадовала некоторых поклонников Ольги. Оказывается, что многие из них все еще помнят, как в свое время Ксения неоднократно нелицеприятно высказывалась в адрес исполнительницы.
К слову, сейчас сложно сказать, Ольга и Ксения записывали в «BUZfood» свежий выпуск для канала Собчак или только обговаривали время и место съемок, сообщает Vladtime.
Выяснилось, что владельцем этого кафе является новоявленная российская исполнительница, а само заведение называется «BUZfood».
Несколько часов назад в Интернете появилась информация о том, что сегодня 3 апреля ранним утром состоялась встреча Собчак и Бузовой. Сообщается, что Ксения и Ольга встретились не для того, чтобы позавтракать вместе.
По сведениям Telegram-канала «Светские хроники», бывший кандидат на пост президента Российской Федерации в 2018 году пыталась уговорить поющую телеведущую сняться в одном из ее будущих выпусков для YouTube-канала.
Как рассказывают свидетели, Собчак и Бузова сначала сидели за столиком одни, однако спустя несколько минут к ним присоединились профессиональные операторы. В итоге Ксения и Ольга провели в кафе «BUZfood» около часа.
Также очевидцы отмечают, что возле заведения видели дорогостоящий автомобиль Maybach, однако им так и не удалось выяснить, кому из телезнаменитостей принадлежит данное авто.
Нужно сказать, что сообщение о встрече Собчак и Бузовой не обрадовала некоторых поклонников Ольги. Оказывается, что многие из них все еще помнят, как в свое время Ксения неоднократно нелицеприятно высказывалась в адрес исполнительницы.
К слову, сейчас сложно сказать, Ольга и Ксения записывали в «BUZfood» свежий выпуск для канала Собчак или только обговаривали время и место съемок, сообщает Vladtime.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12