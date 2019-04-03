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Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в кафе «BUZfood»

Бывшие коллеги по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в одном из московских заведений.

Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в кафе «BUZfood»

Выяснилось, что владельцем этого кафе является новоявленная российская исполнительница, а само заведение называется «BUZfood».

Несколько часов назад в Интернете появилась информация о том, что сегодня 3 апреля ранним утром состоялась встреча Собчак и Бузовой. Сообщается, что Ксения и Ольга встретились не для того, чтобы позавтракать вместе.

По сведениям Telegram-канала «Светские хроники», бывший кандидат на пост президента Российской Федерации в 2018 году пыталась уговорить поющую телеведущую сняться в одном из ее будущих выпусков для YouTube-канала.

Ольга Бузова и Ксения Собчак встретились в кафе «BUZfood»

Как рассказывают свидетели, Собчак и Бузова сначала сидели за столиком одни, однако спустя несколько минут к ним присоединились профессиональные операторы. В итоге Ксения и Ольга провели в кафе «BUZfood» около часа.

Также очевидцы отмечают, что возле заведения видели дорогостоящий автомобиль Maybach, однако им так и не удалось выяснить, кому из телезнаменитостей принадлежит данное авто.

Нужно сказать, что сообщение о встрече Собчак и Бузовой не обрадовала некоторых поклонников Ольги. Оказывается, что многие из них все еще помнят, как в свое время Ксения неоднократно нелицеприятно высказывалась в адрес исполнительницы.

К слову, сейчас сложно сказать, Ольга и Ксения записывали в «BUZfood» свежий выпуск для канала Собчак или только обговаривали время и место съемок, сообщает Vladtime.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12

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