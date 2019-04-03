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Меган Маркл во время прогулки с принцем Гарри была замечена в его куртке

Беременная Меган Маркл и принц Гарри были замечены папарацци после выхода из одного лондонского магазина здорового питания. Герцогиня Сассекская надела куртку своего супруга и в таком виде прогуливалась по столице Великобритании.
Меган Маркл во время прогулки с принцем Гарри была замечена в его куртке

Недавно сайт Королевской семьи сообщил, что Меган Маркл отошла от своих обычных дел, и теперь спокойно ожидает появления на свет их с принцем Гарри первенца. Сейчас семья занимается последними приготовлениями перед родами, ведь они должны состояться в течении ближайших нескольких недель. Все эти обстоятельства делают выход Меган Маркл и принца Гарри в свет очень примечательным. Герцогиня Сассекская была одета в обычные джинсы, просторную футболку, а сверху накинула куртку своего супруга. Подобный образ удивил общественность, ведь обычно жена наследника британского престола предпочитает дорогие и изящные платья и костюмы, а не подобный уличный стиль.

Были высказаны предположения, что большой срок беременности не позволяет Меган Маркл носить свои обычные наряды, даже те, что она купила в последнее время. Поэтому герцогиня Сассекская вынуждена иметь подобную одежду и даже одолжила куртку своего супруга. Другие это связывают с многочисленной критикой, обрушившейся на жену принца Гарри в последнее время. Ее обвиняли в чрезмерной растрате средств и слишком дорогих нарядах от Диор, Стеллы Маккартни и других мировых модельеров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:41

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