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«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина выразила соболезнования в связи со смертью Алексея Булдакова

Лариса Долина выразила соболезнования в связи со смертью знаменитого советского и российского актера, народного артиста РФ и своего близкого друга Алексея Булдакова. Звезда эстрады не может поверить в то, что любимого миллионами артиста больше нет.
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина выразила соболезнования в связи со смертью Алексея Булдакова

Алексей Иванович скончался в возрасте 68 лет в Улан-Баторе во время гастролей. Это известие потрясло не только родных, поклонников актера, но и многих его коллег и друзей, в том числе и Ларису Долину. Певица сообщила журналистам, что из жизни ушел ее друг, который был очень талантливым, энергичным, смешным, замечательным артистом и человеком.
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина выразила соболезнования в связи со смертью Алексея Булдакова

Артистка отметила, что звезды экранов будет очень не хватать. Долина выразила свои искренние соболезнования семье знаменитого актера.
Алексей Булдаков в свое время снялся в клипе певицы на популярную песню «Погода в доме». По имеющимся данным, артист страдал от ишемической болезни сердца, а причиной смерти оказалась острая сердечная недостаточность.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:42

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