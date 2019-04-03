Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать в сексе»

Стас Пьеха редко рассказывает о своей личной жизни, тем более о таких деликатных подробностях, но в этот раз сделал исключение. Он считает секс важной частью любых отношений, поэтому всегда относился к нему очень серьезно, иногда даже слишком. Это приводило его к необычным экспериментам и поискам новых ощущений. Артист признается, он испробовал многие места, изначально не предназначенные для интимной близости, но результаты не всегда соответствовали его ожиданиям. По мнению певца, к такому взгляду на этот вопрос его подтолкнула юношеская компания, в которой он рос и формировался как личность.Сейчас Стас Пьеха стал спокойнее относится к теме секса и уверен, что все необходимое можно получить и в стенах родного дома, главное иметь рядом подходящего человека и использовать воображение. Певец считает, в интимных отношениях самое главное – это комфорт обоих партнеров, иначе все сломается. Сейчас и девушки перестали ему предлагать разнообразные эксперименты, шутит артист, возможно он просто постарел.Певец вспомнил и про критический момент в его жизни, когда он попал в дурную компанию. Тогда будущего артиста спасла его бабушка – Эдита Пьеха. Она настояла на переезде внука в Москву, где он и начал заниматься музыкальной карьерой.