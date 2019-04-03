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В Египте археологи нашли 4300-летнюю гробницу аристократа Хуви

В Египте, неподалеку от Каира, исследователи нашли 4300-летнюю гробницу аристократа Хуви. Издание Daily Mail опубликовало подробности данной находки.
В Египте археологи нашли 4300-летнюю гробницу аристократа Хуви

Археологи в Египте обнаружили уникальную гробницу из известняка, которой насчитывалось 4300 лет. Ученые также нашли фрески с изображениями убитых животных.
Таинственное место захоронения египетского аристократа относится к 5-й династии. Пик ее процветания пришелся на время между 2388-2356 годами до н.э.
Большинство найденных внутри гробницы картин состоят из оригинальных пигментов и иероглифов. Они изображают сцены, на которых мужчины несут части разделанных животных.
Эксперты пришли к выводу, что останки египетского аристократа были когда-то мумифицированы, так как на участке были найдены разные масла и смолы, которые использовались для сохранения тела.
Гробница имеет достаточно большую структуру, состоящую из коридора и прихожей. В этих местах видны изображения сидящего за столиком владельца.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:16

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