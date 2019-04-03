В Египте археологи нашли 4300-летнюю гробницу аристократа Хуви





Археологи в Египте обнаружили уникальную гробницу из известняка, которой насчитывалось 4300 лет. Ученые также нашли фрески с изображениями убитых животных.Таинственное место захоронения египетского аристократа относится к 5-й династии. Пик ее процветания пришелся на время между 2388-2356 годами до н.э.Большинство найденных внутри гробницы картин состоят из оригинальных пигментов и иероглифов. Они изображают сцены, на которых мужчины несут части разделанных животных.Эксперты пришли к выводу, что останки египетского аристократа были когда-то мумифицированы, так как на участке были найдены разные масла и смолы, которые использовались для сохранения тела.Гробница имеет достаточно большую структуру, состоящую из коридора и прихожей. В этих местах видны изображения сидящего за столиком владельца.