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Андрей Разин: «В последние годы у меня с Пугачевой царит недопонимание»

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о том, что станет участником программы «Прямой эфир», посвященной 70-летию Аллы Пугачевой. Он отметил, в последние годы между ним и Примадонной царит недопонимание, но это не мешает ему уважать и восхищаться ее талантом.
Андрей Разин: «В последние годы у меня с Пугачевой царит недопонимание»

Андрей Разин посвятил этой теме большое сообщение на своей странице в Instagram. Экс-продюсер группы «Ласковый май» рассказал подписчикам, что станет участником специального выпуска программы «Прямой эфир» с Андрее Малаховым, посвященного 70-летию Аллы Пугачевой. Он вспоминает, что познакомился с Примадонной еще в 1985 году, тогда ему удалось попасть в ее гримерку по одной причине – его представили племянником Михаила Горбачева.

По мнению Андрея Разина, Алла Пугачева – это целая эпоха. Он считает, что эта женщина могла держать на себе целое государство – огромный Советский Союз. Экс-продюсер группы «Ласковый май» признается, что многому научился у артистки и благодарен ей за бесценные уроки. Он отмечает, несмотря на то, что в последние годы в их отношениях царит недопонимание, его мнение относительно личности артистки никак не меняется. Андрей Разин всегда уважал, любил и ценил Аллу Пугачеву и ее творчество.
Андрей Разин: «В последние годы у меня с Пугачевой царит недопонимание»

В завершении экс-продюсер группы «Ласковый май» поделился с подписчиками архивными снимками. На них Алла Пугачева дает советы Юрию Шатунову перед выступлением последнего в СК «Олимпийский».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:07

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