Андрей Разин: «В последние годы у меня с Пугачевой царит недопонимание»

Андрей Разин посвятил этой теме большое сообщение на своей странице в Instagram. Экс-продюсер группы «Ласковый май» рассказал подписчикам, что станет участником специального выпуска программы «Прямой эфир» с Андрее Малаховым, посвященного 70-летию Аллы Пугачевой. Он вспоминает, что познакомился с Примадонной еще в 1985 году, тогда ему удалось попасть в ее гримерку по одной причине – его представили племянником Михаила Горбачева.По мнению Андрея Разина, Алла Пугачева – это целая эпоха. Он считает, что эта женщина могла держать на себе целое государство – огромный Советский Союз. Экс-продюсер группы «Ласковый май» признается, что многому научился у артистки и благодарен ей за бесценные уроки. Он отмечает, несмотря на то, что в последние годы в их отношениях царит недопонимание, его мнение относительно личности артистки никак не меняется. Андрей Разин всегда уважал, любил и ценил Аллу Пугачеву и ее творчество.В завершении экс-продюсер группы «Ласковый май» поделился с подписчиками архивными снимками. На них Алла Пугачева дает советы Юрию Шатунову перед выступлением последнего в СК «Олимпийский».