Юлия Савичева рассказала, почему ей нравятся черно-белые фотографии

Звезда российского шоу-бизнеса опубликовала в собственном Instagram-блоге два фото – в черно-белом и цветном разрешении. Юлия Савичева обратилась к поклонникам с предложением: выбрать, какой кадр лучше. В комментарии к посту артистка откровенно призналась, когда она смотрит на черно-белые фотографии – всегда вспоминает родителя, увлекающегося фотографией, когда Савичева была еще маленькой.В то время семья жила в Курганской области, и отец часто фотографировал супругу с дочерью. Певица помнит, как родитель проявлял фото, запираясь в ванной. Поп-звезда добавила, что большинство ее детских снимков были сделаны отцом.Подписчики исполнительницы отреагировали на пост любимой артистки, заявив, что на обоих кадрах Савичева выглядит очень красивой. Некоторые поклонники отметили, что у многих родители занимались фотографией и использовали специальную аппаратуру.