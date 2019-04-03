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Команда AnTuTu опубликовала рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu выложила в Сеть рейтинг самых быстрых мобильных устройств 2019 года. Список смартфонов ограничен моделями, которые доступны на китайском рынке.
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Стоит сразу заметить, что указанный рейтинг имеет значительные отличия с международным рынком. Большинство смартфонов, которые прошли испытания, работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм.
Состоянием на март месяц первую строчку занял Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, набрав 372072 балла, незначительно оторвавшись от своего побратима Xiaomi Mi, которому было присвоено 9371878 баллов.
Вот остальной список лучшей десятки и количество присвоенных баллов:

3-й Vivo iQOO в версии Monster – 365430 баллов;
4-й Samsung Galaxy S10+ - 359987 баллов;
5-й Samsung Galaxy S10 – 359217 баллов;
6-й Vivo iQOO – 356510 баллов;
7-й Lenovo Z5 Pro GT – 348591 балл;
8-й Nubia Red Magic – 315200 баллов;
9-й Honor V20 – 306306 баллов;
и 10-й Huawei Mate 20 X – 303174 балла.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:24

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