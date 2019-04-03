Команда AnTuTu опубликовала рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu выложила в Сеть рейтинг самых быстрых мобильных устройств 2019 года. Список смартфонов ограничен моделями, которые доступны на китайском рынке.
Стоит сразу заметить, что указанный рейтинг имеет значительные отличия с международным рынком. Большинство смартфонов, которые прошли испытания, работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм.
Состоянием на март месяц первую строчку занял Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, набрав 372072 балла, незначительно оторвавшись от своего побратима Xiaomi Mi, которому было присвоено 9371878 баллов.
Вот остальной список лучшей десятки и количество присвоенных баллов:
3-й Vivo iQOO в версии Monster – 365430 баллов;
4-й Samsung Galaxy S10+ - 359987 баллов;
5-й Samsung Galaxy S10 – 359217 баллов;
6-й Vivo iQOO – 356510 баллов;
7-й Lenovo Z5 Pro GT – 348591 балл;
8-й Nubia Red Magic – 315200 баллов;
9-й Honor V20 – 306306 баллов;
и 10-й Huawei Mate 20 X – 303174 балла.
Стоит сразу заметить, что указанный рейтинг имеет значительные отличия с международным рынком. Большинство смартфонов, которые прошли испытания, работают на процессорах, изготовленных по техпроцессу тоньше 10-нм.
Состоянием на март месяц первую строчку занял Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, набрав 372072 балла, незначительно оторвавшись от своего побратима Xiaomi Mi, которому было присвоено 9371878 баллов.
Вот остальной список лучшей десятки и количество присвоенных баллов:
3-й Vivo iQOO в версии Monster – 365430 баллов;
4-й Samsung Galaxy S10+ - 359987 баллов;
5-й Samsung Galaxy S10 – 359217 баллов;
6-й Vivo iQOO – 356510 баллов;
7-й Lenovo Z5 Pro GT – 348591 балл;
8-й Nubia Red Magic – 315200 баллов;
9-й Honor V20 – 306306 баллов;
и 10-й Huawei Mate 20 X – 303174 балла.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:24