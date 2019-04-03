Кроссовер версии Mercedes-Benz GLB-Class получит роскошный интерьер





Новую разработку презентуют в рамках Шанхайского автосалона. Он пройдёт в период 16-24 апреля. Согласно предварительной информации, авто должны оснастить развлекательной системой MBUX - Mercedez-Benz User Experience, способной к самообучению, понимающей сложные команды. При этом панель приборов объединили в одном блоке непосредственно с тачскрином мультимедиа. Серийную версию рассматриваемого авто построят на основе модульной платформы MFA.Согласно предварительным данным, моторную линейку авто наделят бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами от 160 л.с. до 300 л.с. Новую версию кроссовера можно заказать в переднеприводном либо полноприводном исполнении.Имеется информация, что производство транспортного средства GLB-Class от Mercedes-Benz, запустят в конце этого года.