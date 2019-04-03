О реформировании системы в области тарифов на электроэнергию рассказал Владимир Ефимов





Речь шла о переменах, которые грядут в российском законодательстве по вопросам тарифообразования на энергоресурсы. По мнению главы сектора экономической политики Москвы, перемены необходимы, и обсуждение реформирования в сфере регуляции тарифов на электроэнергию идет давно. «Федеральные министерства уже готовы переходить на долгосрочные тарифы и заключение регуляторных контрактов», - подчеркнул Владимир Ефимов. Он выразил надежду, что уже в этом году корректировки будут внесены, и столица начнет считать энерготарифы на следующий, 2020-й год, по новым правилам. Введение инструмента длинных регуляторных соглашений позволит более жестко контролировать изменения тарифов.