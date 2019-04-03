Алла Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина

Сообщается, что создатели мультика «Возвращение в Простоквашино» сейчас ведут переговоры с певицей. По их итогам станет ясно - будет ли звезда озвучивать няню, в которую по сюжету должен влюбиться Печкин.Российский актер и звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин, озвучивающий почтальона в мультсериале, сказал, что было бы здорово, если бы Алла Борисовна смогла присоединиться к их дружескому коллективу.Сейчас создатели «Простоквашино» рисуют будущих героев. Они сообщают, что в случае соглашения российской певицы озвучить няню, ее персонаж будет изображен с некоторыми узнаваемыми чертами прекрасной Аллы Борисовны.