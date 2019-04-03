Алла Пугачева может озвучить возлюбленную почтальона Печкина
Звезда российской эстрады Алла Пугачева была приглашена для озвучивания новой героини мультсериала «Простоквашино». Знаменитость может озвучить возлюбленную почтальона Печкина.
Сообщается, что создатели мультика «Возвращение в Простоквашино» сейчас ведут переговоры с певицей. По их итогам станет ясно - будет ли звезда озвучивать няню, в которую по сюжету должен влюбиться Печкин.
Российский актер и звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин, озвучивающий почтальона в мультсериале, сказал, что было бы здорово, если бы Алла Борисовна смогла присоединиться к их дружескому коллективу.
Сейчас создатели «Простоквашино» рисуют будущих героев. Они сообщают, что в случае соглашения российской певицы озвучить няню, ее персонаж будет изображен с некоторыми узнаваемыми чертами прекрасной Аллы Борисовны.
Сообщается, что создатели мультика «Возвращение в Простоквашино» сейчас ведут переговоры с певицей. По их итогам станет ясно - будет ли звезда озвучивать няню, в которую по сюжету должен влюбиться Печкин.
Российский актер и звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин, озвучивающий почтальона в мультсериале, сказал, что было бы здорово, если бы Алла Борисовна смогла присоединиться к их дружескому коллективу.
Сейчас создатели «Простоквашино» рисуют будущих героев. Они сообщают, что в случае соглашения российской певицы озвучить няню, ее персонаж будет изображен с некоторыми узнаваемыми чертами прекрасной Аллы Борисовны.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:46