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Ольга Дроздова приобрела обручальное кольцо для 11-летнего сына Елисея

Знаменитая отечественная актриса театра и кино Ольга Дроздова недавно призналась в интервью, что приобрела в храме обручальное кольцо для своего 11-летнего сына. Наследник актерской четы Елисей решил, что уже готов «жениться».
Ольга Дроздова приобрела обручальное кольцо для 11-летнего сына Елисея

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов считаются одной из самых красивых пар, которой удается сохранять брак несмотря ни на что. Избранница актера после неудачного аборта не могла родить ребенка около 15 лет, поэтому появление на свет в семье наследника Елисея стало самым долгожданным событием.
Ольга Дроздова приобрела обручальное кольцо для 11-летнего сына Елисея

Супруги стараются проводить как можно больше свободного времени с 11-летним отпрыском, однако воспитывают его в строгости. Елисей очень хорошо относится к девушкам в школе и пользуется их вниманием. Ольга Дроздова рассказала репортерам, что он недавно заявил: хочет «жениться» на всех одноклассницах. Артистка даже купила в храме кольцо для сына. В настоящее время у мальчика уже есть три «невесты». Актриса спросила у наследника, почему он решил жениться на всех девочках из класса, на что получила ответ «настоящего мужчины»: «Я не могу отказать».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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