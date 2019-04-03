Ивана Дилова развеяла слухи о своем возвращении на «Дом-2»

Не секрет, что недавно в социальных сетях появились слухи о том, что Ивана планирует вернуться на реалити-шоу, поэтому и приехала в Москву. Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что это всего лишь очередные сплетни.Дилова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором решила пообщаться со своими преданными поклонниками. Длинноволосая красавица предложила подписчикам задать ей несколько вопросов, на которые она с удовольствием постарается ответить.По всей видимости Ивана понимала, что сейчас на нее буквально набросятся с вопросами, планирует ли она возвращаться на скандальную телестройку, поэтому решила опередить читателей и ответила на тему.Дилова развеяла слухи о своем возвращении на реалити-шоу «Дом-2» и подчеркнула, что сейчас у нее в жизни все хорошо. Также брюнетка подняла вопрос о крестинах новорожденного сына своей близкой подруги Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и заявила, что таинство еще не было проведено.Сейчас многие подписчики Иваны предполагают, что девушка не хочет возвращаться в Периметр только потому, что у нее появился новый возлюбленный, с которым она в ближайшее время не планирует расставаться.К слову, известно, что именно экс-избранница Александра Гобозова станет крестной мамой сына Алены Рапунцель и Ильи Яббарова.