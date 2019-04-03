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Ивана Дилова развеяла слухи о своем возвращении на «Дом-2»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ивана Дилова призналась, что пока не планирует возвращаться в Периметр.

Ивана Дилова развеяла слухи о своем возвращении на «Дом-2»

Не секрет, что недавно в социальных сетях появились слухи о том, что Ивана планирует вернуться на реалити-шоу, поэтому и приехала в Москву. Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что это всего лишь очередные сплетни.

Дилова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором решила пообщаться со своими преданными поклонниками. Длинноволосая красавица предложила подписчикам задать ей несколько вопросов, на которые она с удовольствием постарается ответить.

По всей видимости Ивана понимала, что сейчас на нее буквально набросятся с вопросами, планирует ли она возвращаться на скандальную телестройку, поэтому решила опередить читателей и ответила на тему.

Ивана Дилова развеяла слухи о своем возвращении на «Дом-2»

Дилова развеяла слухи о своем возвращении на реалити-шоу «Дом-2» и подчеркнула, что сейчас у нее в жизни все хорошо. Также брюнетка подняла вопрос о крестинах новорожденного сына своей близкой подруги Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и заявила, что таинство еще не было проведено.

Сейчас многие подписчики Иваны предполагают, что девушка не хочет возвращаться в Периметр только потому, что у нее появился новый возлюбленный, с которым она в ближайшее время не планирует расставаться.

К слову, известно, что именно экс-избранница Александра Гобозова станет крестной мамой сына Алены Рапунцель и Ильи Яббарова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:27

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