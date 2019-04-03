АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

WhatsApp вводит ограничение на добавление пользователей в группы

Компания WhatsApp планирует ввести ограничения на добавление пользователей в группы. Новая функция будет доступной для всех юзеров социальной сети в ближайшее время.
WhatsApp вводит ограничение на добавление пользователей в группы

Разработчики приложения решили позволить клиентам самостоятельно принимать решение, кто может добавлять их в группы. Данная функция будет доступна в новом обновлении, которое появится в скором будущем. В настойках пользователь будет способен указать, кто может добавлять его в сообщества. На выбор предложено три режима: «только контакты», «все» или «никто».

Если же возникнет необходимость отправить запрос пользователю, который ограничил такую возможность, то ему будет доставлено сообщение со ссылкой на группу. Приглашение действительно в течение трех дней, после чего аннулируется. Компания рассчитывает, что нововведения сделает более комфортным использование WhatsApp.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл во время прогулки с принцем
Стас Пьеха: «Я люблю экспериментировать
Команда AnTuTu опубликовала рейтинг
В Египте археологи нашли 4300-летнюю
Ольга Бузова и Ксения Собчак
Андрей Разин: «В последние годы у меня
Юлия Савичева рассказала, почему ей
Кроссовер версии Mercedes-Benz
Алла Пугачева может озвучить
«Ушел из жизни мой друг»: Лариса Долина
WhatsApp вводит ограничение на
Ольга Дроздова приобрела обручальное
Эксперты составили список пяти быстро
В мае россиян ожидают длительные
Новую спортивную версию седана Infiniti
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
На сайте компании АО «МЦСТ» доступна
Российская актриса Екатерина Климова
Volvo XC90 в начале лета начнут
Новый Rolls-Royce Ghost с полным
Ивана Дилова развеяла слухи о своем
Американские ученые назвали 10
Алексей Севастьянов: "Уход Булдакова из
О реформировании системы в области
Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари
В Японии два неопознанных летающих
Анастасия Волочкова похвасталась
Стивен Кинг назвал фильм «Кладбище
Ирину Пинчук закрыли в одной комнате с
Просмотреть все новости