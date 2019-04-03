WhatsApp вводит ограничение на добавление пользователей в группы





Разработчики приложения решили позволить клиентам самостоятельно принимать решение, кто может добавлять их в группы. Данная функция будет доступна в новом обновлении, которое появится в скором будущем. В настойках пользователь будет способен указать, кто может добавлять его в сообщества. На выбор предложено три режима: «только контакты», «все» или «никто».Если же возникнет необходимость отправить запрос пользователю, который ограничил такую возможность, то ему будет доставлено сообщение со ссылкой на группу. Приглашение действительно в течение трех дней, после чего аннулируется. Компания рассчитывает, что нововведения сделает более комфортным использование WhatsApp.