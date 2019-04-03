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Алексей Севастьянов: "Уход Булдакова из жизни стал неожиданным"

Актер Алексей Севастьянов прокомментировал смерть Алексея Булдакова. Артист назвал коллегу настоящим мэтром и заявил, что подобный уход из жизни стал для него неожиданным.
Алексей Севастьянов: "Уход Булдакова из жизни стал неожиданным"

Алексей Севастьянов вспоминает, общаться с таким великим человеком и актером как Алексей Булдаков – это всегда одновременно волнительно и легко, сообщает издание «National News». В таком противоречивом сочетании вся суть подобных личностей, уверен артист. Алексей Булдаков всегда старался подсказать, научить и морально поддержать, при этом оставаясь профессионалом высочайшего уровня и мастерства. Алексей Севастьянов считает коллегу настоящим мэтром своего искусства, чей уход почувствуют все. Он рассказал, что не ожидал чего-то подобного, поэтому печальные известия стали для него очень неожиданными. Актер признался, ему сложно сейчас говорить обо всем этом, но он делает это из-за уважения к своему ушедшему коллеге.

Напомним, Алексей Булдаков был найдет мертвым в номере отеля в Улан-Баторе. Актер собирался лететь назад в Москву и даже вызвал для этого такси, но не дождался водителя. Его тело обнаружил администратор гостиницы, к которому обратился приехавший таксист. По предварительной информации, у артиста оторвался тромб.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:21

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