СМИ: Актер Алексей Булдаков умер в гостиничном номере в Улан-Баторе





Доподлинно не известно, почему Алексей Булдаков находился в Улан-Баторе, столице Монголии. Существует две версии: актер приехал туда на день рождения одного из своих друзей либо он там гастролировал. Незадолго до смерти прославленный артист собирался возвращаться в Москву, он даже вызвал такси. Приехавший водитель долгое время ожидал клиента у парадного входа в отель, но так и не дождался. Он решил сообщить о вызове администратору гостиницы, а тот отправился проверить, как дела у Алексея Булдакова и узнать, не забыл ли он про заказанное такси. Поднявшись в номер администратор обнаружил актера мертвым, он сразу вызвал местных правоохранителей. По предварительной информации, у артиста оторвался тромб. Недавно российские СМИ сообщали о том, что актер страдал ишемической болезнью сердца.68 лет Алексею Булдакову исполнилось всего несколько недель назад. Он не жаловался на свое здоровье и чувствовал себя хорошо, поэтому его родные и близкие шокированы его неожиданной смертью.