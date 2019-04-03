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В мае россиян ожидают длительные выходные

Согласно заявлению пресс-службы Росструда, в России майские праздники будут проходить с 1 по 5 число включительно. С целью увеличения количества выходных рабочие дни были перенесены.
В мае россиян ожидают длительные выходные

Кроме этого, по сообщению заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловец, выходные также будут с 9 по 12 мая, что позволит спокойно отпраздновать День Победы. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час. Этот порядок был утвержден кабмином в 2018 году.
Кроме этого, согласно имеющейся информации, в Санкт-Петербурге хотят 2 мая сделать официальным праздником ветеранов труда.



 
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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:16

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