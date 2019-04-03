В мае россиян ожидают длительные выходные





Кроме этого, по сообщению заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловец, выходные также будут с 9 по 12 мая, что позволит спокойно отпраздновать День Победы. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час. Этот порядок был утвержден кабмином в 2018 году.Кроме этого, согласно имеющейся информации, в Санкт-Петербурге хотят 2 мая сделать официальным праздником ветеранов труда.