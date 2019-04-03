Ирину Пинчук закрыли в одной комнате с Артемом Сорокой
Бывшую возлюбленную Валерия Блюменкранца – Ирину Пинчук закрыли в одной комнате с Артемом Сорокой.
По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», совсем скоро Ирина и Артем могут объявить себя парой.
Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как Сороку и Пинчук, по распоряжению руководства «Дома-2», закрывают в одной комнате. Сейчас же выяснилось, что ведущие неспроста дали такое указание. Оказывается, что они верят в то, что Артем и Ирина все еще могут возобновить отношения.
А началось все с того, что в Периметре появилась «партия» новеньких участников «Дома-2», которых тут же распределили по свободных комнатам. Ребят поселили с действующими участниками, что некоторых не очень обрадовало. К примеру, Пинчук поселили сразу с двумя новенькими парнями, а Сороке досталась компания юной Златы.
Буквально на следующий день Артем принялся высказывать свое недовольство. Парень заявил, что не хочет жить с девушкой, которая в первый же день не согласна заниматься с ним «волшебством».
В итоге руководство «Дома-2» решило сменить Злату и поселить в комнату к Артему его бывшую избранницу Ирину. Нужно сказать, что Пинчук явно была не против такому исходу событий, ведь, узнав о том, что ее закрыли в комнате с Сорокой, не стала истерить и пытаться выломать двери.
К слову, сейчас в социальных сетях ходят слухи, что Ирина и Артем в реальном времени уже встречаются.
По мнению многочисленных телезрителей «Дома-2», совсем скоро Ирина и Артем могут объявить себя парой.
Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как Сороку и Пинчук, по распоряжению руководства «Дома-2», закрывают в одной комнате. Сейчас же выяснилось, что ведущие неспроста дали такое указание. Оказывается, что они верят в то, что Артем и Ирина все еще могут возобновить отношения.
А началось все с того, что в Периметре появилась «партия» новеньких участников «Дома-2», которых тут же распределили по свободных комнатам. Ребят поселили с действующими участниками, что некоторых не очень обрадовало. К примеру, Пинчук поселили сразу с двумя новенькими парнями, а Сороке досталась компания юной Златы.
Буквально на следующий день Артем принялся высказывать свое недовольство. Парень заявил, что не хочет жить с девушкой, которая в первый же день не согласна заниматься с ним «волшебством».
В итоге руководство «Дома-2» решило сменить Злату и поселить в комнату к Артему его бывшую избранницу Ирину. Нужно сказать, что Пинчук явно была не против такому исходу событий, ведь, узнав о том, что ее закрыли в комнате с Сорокой, не стала истерить и пытаться выломать двери.
К слову, сейчас в социальных сетях ходят слухи, что Ирина и Артем в реальном времени уже встречаются.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:51