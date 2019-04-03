Эксперты составили список пяти быстро ржавеющих иномарок в России





Эксперты отмечают, главная проблема автомобилей данного списка – это некачественная антикоррозийная обработка кузова или ее полное отсутствие. В первую очередь они отметили премиальные Mercedes-Benz 2003-2005 годов выпуска, особенно это касается моделей W220 и W203. Данные автомобили ржавеют в России и ее климате очень быстро, и главная причина – не оцинкованный корпус. Далее эксперты выделили машины бренда Daewoo. Их ахиллесова пята – это тонкий металл и слабое антикоррозийное покрытие. Это приводит к тому, что автомобиль Daewoo может покрыться ржавчиной в считанные годы и «спасти» его будет проблематично, отмечают сотрудники СТО.Следующий автопроизводитель – это Mazda, особенно модели 3 и 6, выпущенные в середине 2000 года. У данных автомобилей существуют некоторые проблемы, которые можно решить дополнительной антикоррозийной обработкой. В противном случае ржавчина будет распространяться стремительно. Эксперты отметили и бренд Nissan. В частности, они обратили внимание на седан Teana, пикап Navara и внедорожник Pathfinder. В завершении были выделены два автомобиля корейских автопроизводителей – Hyundai Sonata и Kia Sorento У них проблемы также имеются, но незначительные.