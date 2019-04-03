Американские ученые назвали 10 эффективных причин снижения стресса





Ученые утверждают, что негативное напряжение должно устраняться вне зависимости от рабочей обстановки или причины личных проблем. Соответствующие действия способны укрепить представление о себе, как об уверенной личности.Первая рекомендация американских специалистов касается сна. Они советуют 2 раза в неделю ложиться спать на 2 часа раньше обычного времени и какое-то время избегать любых гаджетов.Далее, в списке рекомендаций приведен совет, суть которого заключается в составлении списка благодарностей. Эксперты советуют ежедневно уделять 10 минут для записывания счастливых жизненных моментов.Очень важными являются активные прогулки на природе, а также медитации с практикой глубокого дыхания.Раз в день нужно слушать любимую музыку, вдыхать ароматы успокаивающих эфирных масел, и читать полезную для самоутверждения литературу. Очень важно представлять в своем воображении красивые места для отдыха мечты и поставить себе цель отправиться туда. Еще один эффективный совет – делать окружающим людям добро в своем сознании.