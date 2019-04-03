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Американские ученые назвали 10 эффективных причин снижения стресса

Американские специалисты из Ferentz Institute рассказали о 10 действующих причинах, которые помогут снять стресс. В тематическом зарубежном источнике были опубликованы соответствующие материалы.
Американские ученые назвали 10 эффективных причин снижения стресса

Ученые утверждают, что негативное напряжение должно устраняться вне зависимости от рабочей обстановки или причины личных проблем. Соответствующие действия способны укрепить представление о себе, как об уверенной личности.
Первая рекомендация американских специалистов касается сна. Они советуют 2 раза в неделю ложиться спать на 2 часа раньше обычного времени и какое-то время избегать любых гаджетов.
Далее, в списке рекомендаций приведен совет, суть которого заключается в составлении списка благодарностей. Эксперты советуют ежедневно уделять 10 минут для записывания счастливых жизненных моментов.
Очень важными являются активные прогулки на природе, а также медитации с практикой глубокого дыхания.
Раз в день нужно слушать любимую музыку, вдыхать ароматы успокаивающих эфирных масел, и читать полезную для самоутверждения литературу. Очень важно представлять в своем воображении красивые места для отдыха мечты и поставить себе цель отправиться туда. Еще один эффективный совет – делать окружающим людям добро в своем сознании.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:24

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