На сайте компании АО «МЦСТ» доступна для скачивания российская операционная система «Эльбрус»
Российскую операционную систему (ОС) «Эльбрус» можно скачать на официальном сайте предприятия АО «МЦСТ». Она создана на базе ядра различных версий Linux.
Разработана ОС была частным предприятием «Московский центр SPARC-технологий». Специализируется компания на создании универсальных микропроцессоров, комплексов, которые управляют вычислениями, а также микроконтроллеров.
В данный момент пользователям доступны следующие версии системы;
• ОПО «Эльбрус» на базе Linux версий 2.6.14, 2.6..33 и 3.14;
• портативная версия Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9 (ОС «Эльбрус»);
• PDK ОС «Эльбрус» с функцией разработки, создана на ядре Linux версии 4.9.
Первые две версии будут доступны исключительно по запросу и в качестве спецсофта. Остальные версии пребывают в свободном доступе. По заявлению разработчиков, установка системы не займет много времени, а процесс весьма прост. В «Эльбрус» интегрирована система защиты, которая обеспечит высокий уровень безопасности данных пользователей. Аналитики надеются, что ОС сможет создать конкуренцию западным аналогам, которые, к слову, стоят приличные деньги. Согласно статистике, более востребованной является версия для 32- битного процессора, что связано с особенностями отечественного рынка.
Разработана ОС была частным предприятием «Московский центр SPARC-технологий». Специализируется компания на создании универсальных микропроцессоров, комплексов, которые управляют вычислениями, а также микроконтроллеров.
В данный момент пользователям доступны следующие версии системы;
• ОПО «Эльбрус» на базе Linux версий 2.6.14, 2.6..33 и 3.14;
• портативная версия Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9 (ОС «Эльбрус»);
• PDK ОС «Эльбрус» с функцией разработки, создана на ядре Linux версии 4.9.
Первые две версии будут доступны исключительно по запросу и в качестве спецсофта. Остальные версии пребывают в свободном доступе. По заявлению разработчиков, установка системы не займет много времени, а процесс весьма прост. В «Эльбрус» интегрирована система защиты, которая обеспечит высокий уровень безопасности данных пользователей. Аналитики надеются, что ОС сможет создать конкуренцию западным аналогам, которые, к слову, стоят приличные деньги. Согласно статистике, более востребованной является версия для 32- битного процессора, что связано с особенностями отечественного рынка.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:55