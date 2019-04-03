На сайте компании АО «МЦСТ» доступна для скачивания российская операционная система «Эльбрус»





Разработана ОС была частным предприятием «Московский центр SPARC-технологий». Специализируется компания на создании универсальных микропроцессоров, комплексов, которые управляют вычислениями, а также микроконтроллеров.В данный момент пользователям доступны следующие версии системы;• ОПО «Эльбрус» на базе Linux версий 2.6.14, 2.6..33 и 3.14;• портативная версия Debian 8.11 на базе ядра Linux версии 4.9 (ОС «Эльбрус»);• PDK ОС «Эльбрус» с функцией разработки, создана на ядре Linux версии 4.9.Первые две версии будут доступны исключительно по запросу и в качестве спецсофта. Остальные версии пребывают в свободном доступе. По заявлению разработчиков, установка системы не займет много времени, а процесс весьма прост. В «Эльбрус» интегрирована система защиты, которая обеспечит высокий уровень безопасности данных пользователей. Аналитики надеются, что ОС сможет создать конкуренцию западным аналогам, которые, к слову, стоят приличные деньги. Согласно статистике, более востребованной является версия для 32- битного процессора, что связано с особенностями отечественного рынка.