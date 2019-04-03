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Volvo XC90 в начале лета начнут продавать на российском авторынке

Обновленную версию Volvo XC90 в начале лета должны начать продавать на российском авторынке. Авто будет стоить от 3 960 000 рублей.
Volvo XC90 в начале лета начнут продавать на российском авторынке

Речь идёт о версии Momentum, которая получила двигатель T5, генерирующий 249 лошадиных сил. Новая версия Volvo XC90 отличается от актуальной генерации обновленной решеткой радиатора, вариациями окраски, новыми колесными дисками. При этом интерьер транспортного средства получил мало изменений. Флагманский внедорожник марки оснащается бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами семейства Drive-E и гибридной силовой установкой T8 Twin Engine на 407 лошадиных сил. Представленные в РФ версии обладают полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом». Речь идёт о пятиместных либо семиместных конфигурациях. Исключением является гибридная внедорожная версия Volvo XC90 T8 Twin Engine. Авто предлагают в исполнении с тройным рядом сидений.

В новинке предложены некоторые передовые системы активной безопасности. Речь идёт об ассистенте подруливания, который активируется в случае использования системы City Safety и мониторинга слепых зон.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:39

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