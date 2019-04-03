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Новый Rolls-Royce Ghost с полным приводом выйдет в 2020 году

Новый Rolls-Royce Ghost продолжает проходить дорожные испытания, где его постоянно ожидают фотошпионы. Обновленный премиальный седан получит полный привод и слегка измененный внешний вид, а на рынок он должен выйти уже в 2020 году.
Новый Rolls-Royce Ghost с полным приводом выйдет в 2020 году

В последнее время в Сети стало появляться все больше снимков нового Rolls-Royce Ghost, сделанных фотошпионами. На всех них премиальный седан скрывается за тщательным камуфляжем, не позволяющим разглядеть внешний вид новинки. Несмотря на это, эксперты уже успели сделать некоторые выводы насчет экстерьера этого автомобиля. Они отмечают, новый премиальный седан продолжит плавную эволюцию внешнего вида этого бренда и принесет в него несколько незначительных изменений.
Новый Rolls-Royce Ghost с полным приводом выйдет в 2020 году

Как стало известно совсем недавно, главной особенностью обновленного Rolls-Royce Ghost станет совершенно новая платформа. Конструкторы бренда полностью отказались от старых наработок, сделанных их коллегами из BMW, и создали свою собственную современную подвеску из алюминия. Она позволит не только снизить общий вес автомобиля, но и даст возможность оснастить модель современными системами помощи водителю. Также новый Rolls-Royce Ghost получит полный привод и систему контроля каждого колеса. Под капотом покупателя ожидает 6,6-литровый турбированный двигатель. Эксперты считают, что в будущем должен выйти и гибридный вариант Rolls-Royce Ghost. Презентация и начало продаж модели запланированы на 2020 год.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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