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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко наконец-то перестали ругаться

«Брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко перестали ругаться на глазах у дочери.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко наконец-то перестали ругаться

Всем известно, что последние несколько недель оказались для Рапунцель и Дмитренко не самыми легкими. Супруги то и дело ругались и даже дрались на глазах у собственной наследницы, после чего на Лобном месте поднимали вопрос развода.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, которая говорит о том, что Ольге и Дмитрию все-таки удалось наладить отношения. Этот ролик выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже сегодня 3 апреля 2019 года, поэтому каждый телезритель сможет в полной мере насладиться теми радостными эмоциями, которыми Рапунцель и Дмитренко окружили свою годовалую дочь Василису.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко наконец-то перестали ругаться

На видео Дмитрий решил побаловать не только свою наследницу, но и любимую супругу и покатать их на одеяле. Стоит отметить, что Ольга и Василиса выглядели очень счастливыми, а длинноволосая красавица даже несколько раз похвалить своего мужа, отметив, что он очень сильный.

К слову, мир, который наступил в семействе Рапунцель и Дмитренко, очень радует телезрителей «Дома-2», особенно тех, которые переживали за психологическое состояние Василисы, ведь она несколько раз уже была свидетелем ссор и драк своих звездных родителей.

Напомним, что на днях Ольга и Дмитрий отпраздновали день рождение своей единственной наследницы. Малышке исполнился 1 годик.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:10

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