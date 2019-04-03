Умер народный артист России Алексей Булдаков





Печальное известие сообщил Сергей Новожилов, являющийся президентом фестиваля театра и кино под названием «Амурская осень». В личном блоге Instagram он написал, что сегодня не стало исполнителя главной роли в «Особенностях национальной охоты».Известно, что знаменитый актер находился в Монголии во время гастролей. Согласно предварительным данным, смерть могла наступить из-за оторвавшегося тромба. Данные о том, что Алексея Ивановича Булдакова больше нет, подтвердили и представители Гильдии актеров. Подробности остаются неизвестными.