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Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари Алибасову элегантную шляпу

Лидия Федосеева-Шукшина сделала супругу Бари Алибасову необычный подарок. Актриса подарила продюсеру группы «На-На» элегантную шляпу, о чем он сообщил на странице в Instagram.
Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари Алибасову элегантную шляпу

На снимке со своей обновкой Бари Алибасов не выглядит радостным, скорее наоборот, его можно назвать грустным. С чем связаны такие эмоции на лице продюсера группы «На-На» - неизвестно. Сам он прокомментировал опубликованную в Instagram фотографию просто: «Лида купила мне шляпку». В момент написания текста публикация набрала почти 700 отметок «Нравится».

Поклонники Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной начали между собой обсуждать, почему на снимке продюсер выглядит расстроенным. Некоторые уверены, что шляпа ему не понравилась, другие наоборот, считают, что он специально вошел в подобный образ, чтобы смутить подписчиков. Все они пожелали звездным супругам семейного счастья и крепкого здоровья. Поклонники отметили, в таком возрасте отсутствие болезней – это лучший подарок судьбы.

Напомним, совсем недавно Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с ногами. Об этом писали российские СМИ со ссылкой на источники в окружении знаменитости. Чуть позже Бари Алибасов подтвердил эту информацию, но отметил, что ничего страшного не произошла. По его словам, 80-летняя актриса проходила плановое обследование и ее здоровью ничего не угрожало.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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