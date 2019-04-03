Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари Алибасову элегантную шляпу

На снимке со своей обновкой Бари Алибасов не выглядит радостным, скорее наоборот, его можно назвать грустным. С чем связаны такие эмоции на лице продюсера группы «На-На» - неизвестно. Сам он прокомментировал опубликованную в Instagram фотографию просто: «Лида купила мне шляпку». В момент написания текста публикация набрала почти 700 отметок «Нравится».Поклонники Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной начали между собой обсуждать, почему на снимке продюсер выглядит расстроенным. Некоторые уверены, что шляпа ему не понравилась, другие наоборот, считают, что он специально вошел в подобный образ, чтобы смутить подписчиков. Все они пожелали звездным супругам семейного счастья и крепкого здоровья. Поклонники отметили, в таком возрасте отсутствие болезней – это лучший подарок судьбы.Напомним, совсем недавно Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с ногами. Об этом писали российские СМИ со ссылкой на источники в окружении знаменитости. Чуть позже Бари Алибасов подтвердил эту информацию, но отметил, что ничего страшного не произошла. По его словам, 80-летняя актриса проходила плановое обследование и ее здоровью ничего не угрожало.