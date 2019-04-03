Анастасия Волочкова похвасталась прекрасными формами в Instagram

Волочкова разместила в Сети видео, в котором она занимается физическими упражнениями в спортивной форме и пуантах. Она много работает над своим телом, чтобы всегда оставаться такой сногсшибательной и иметь кучу завистников.Российская балерина рассказала, как много времени она посвящает изнурительным тренировкам. Она подметила, что фотошоп не всегда может что-то прибавить, а что-то скрыть, когда дело касается фигуры.Звезда балета в подписи под собственным видео написала, что она идет по жизни летящей походкой, весело и смело. Также знаменитость отметила, что ей нет никакого дела до хейтеров и сейчас она очень рада, что комментарии к ее публикациям отключены.В конце поста Волочкова отметила, что считает себя красивой, притягательной и изысканной. Она также поблагодарила своего таинственного возлюбленного за помощь в снятии данного видеоролика.