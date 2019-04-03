Жена Владимира Зеленского Елена рассказала, почему актер решил баллотироваться в президенты Украины





Недавно популярный шоумен занял лидирующую позицию в первом туре президентских выборов. Владимиру Зеленскому удалось набрать более 30% избирательных голосов и теперь у него появился реальный шанс занять пост главы государства. Первой леди же может стать жена артиста, которая является еще его деловым партнером и правой рукой.Супруга украинской звезды Елена на днях сообщила репортерам, что изначально была «агрессивно» настроена против участия избранника в предвыборной гонке, но со временем привыкла к решению Зеленского. В интервью жена актера отметила, что не думает о том, победит муж или нет. Несмотря на то, что Елена Зеленская периодически появляется в штабе, в предвыборной кампании артиста участия не принимает.По словам жены шоумена, Владимир Зеленский решил побороться за пост главы Незалежной после инициативы восхищенных ролью актера в фильме «Слуга народа» поклонников. Простой учитель, ставший президентом Украины и добирающийся на работу крутя педали велосипеда, так впечатлил зрителей, что они принялись писать массу сообщений, желая видеть в президентском кресле звезду украинского телевидения.