АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

В Японии два неопознанных летающих объекта упали возле вулкана Асама

Очевидец снял на видеокамеру как два объекта, замаскированных под метеориты, упали возле действующего вулкана Асама, который расположен в Японии. Известный уфолог Скотт Уоринг считает, что это внеземные летательные аппараты.
В Японии два неопознанных летающих объекта упали возле вулкана Асама

Ученому с помощью проведенных манипуляций с видеоматериалом удалось получить весьма интересную информацию. При изменении контрастности изображения можно увидеть, что первый объект имеет кубическую форму, а второй похож на некий летательный корабль. Знаменитый уфолог считает, что у инопланетных рас есть свои строгие правила конспирации, которых они строго придерживаются. Кроме этого он уверен, что за нарушения режима секретности пришельцы несут ответственность.
Стоит упомянуть, что ранее Скотт Уоринг неоднократно пытался подтвердить существование инопланетной жизни на Марсе, Луне и даже на дне земных океанов. Но до этого времени у него не было весомых доказательств.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую спортивную версию седана Infiniti
Меган Маркл и принц Гарри смогли побить
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди
На сайте компании АО «МЦСТ» доступна
Российская актриса Екатерина Климова
Volvo XC90 в начале лета начнут
Новый Rolls-Royce Ghost с полным
Ивана Дилова развеяла слухи о своем
Американские ученые назвали 10
Алексей Севастьянов: "Уход Булдакова из
О реформировании системы в области
Лидия Федосеева-Шукшина купила Бари
В Японии два неопознанных летающих
Анастасия Волочкова похвасталась
Стивен Кинг назвал фильм «Кладбище
Ирину Пинчук закрыли в одной комнате с
Жена Владимира Зеленского Елена
СМИ: Актер Алексей Булдаков умер в
Вьетнамская компания VinFast предлагает
В Австралии очевидцы сняли на видео
Сурганова без оркестра проведет
НАТО планирует обеспечить безопасный
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Виктория Дайнеко приняла участие в
Умер народный артист России Алексей
«АвтоВАЗ» приступил к тестам новой
"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил
Ольга Слуцкер рассказала журналистам о
Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел
Татьяна Навка сильно переживает за
Просмотреть все новости