В Японии два неопознанных летающих объекта упали возле вулкана Асама
Очевидец снял на видеокамеру как два объекта, замаскированных под метеориты, упали возле действующего вулкана Асама, который расположен в Японии. Известный уфолог Скотт Уоринг считает, что это внеземные летательные аппараты.
Ученому с помощью проведенных манипуляций с видеоматериалом удалось получить весьма интересную информацию. При изменении контрастности изображения можно увидеть, что первый объект имеет кубическую форму, а второй похож на некий летательный корабль. Знаменитый уфолог считает, что у инопланетных рас есть свои строгие правила конспирации, которых они строго придерживаются. Кроме этого он уверен, что за нарушения режима секретности пришельцы несут ответственность.
Стоит упомянуть, что ранее Скотт Уоринг неоднократно пытался подтвердить существование инопланетной жизни на Марсе, Луне и даже на дне земных океанов. Но до этого времени у него не было весомых доказательств.
Ученому с помощью проведенных манипуляций с видеоматериалом удалось получить весьма интересную информацию. При изменении контрастности изображения можно увидеть, что первый объект имеет кубическую форму, а второй похож на некий летательный корабль. Знаменитый уфолог считает, что у инопланетных рас есть свои строгие правила конспирации, которых они строго придерживаются. Кроме этого он уверен, что за нарушения режима секретности пришельцы несут ответственность.
Стоит упомянуть, что ранее Скотт Уоринг неоднократно пытался подтвердить существование инопланетной жизни на Марсе, Луне и даже на дне земных океанов. Но до этого времени у него не было весомых доказательств.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:07