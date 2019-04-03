Стивен Кинг назвал фильм «Кладбище домашних животных» взрослым и серьезным





Стивен Кинг, несмотря на то, что не имел никакого отношения к созданию ремейка, одним из первых увидел новый фильм «Кладбище домашних животных». Режиссеры картины Кевин Колш и Деннис Уидмайер значительно изменили сюжет оригинала и добавили в него собственные наработки. Не все поклонники творчества «короля ужасов» положительно отреагировали на эту ситуацию. Главное изменение в сюжете – это замена главного героя мальчика на девочку, а также тот факт, что ребенок в новом фильме куда взрослее себя из оригинала.Писатель Стивен Кинг отметил, что не видит в этом ничего плохого, скорее наоборот. Относительно смены пола героя он ответил так: «Вы можете выбрать маршрут 301 и приехать в Тампу, или остановить выбор на маршруте 17 и опять приехать в Тампу. Но в итоге вы таки окажетесь в Тампе!». А вот изменение возраста героя «король ужасов» воспринял исключительно положительно. Он считает, что такое решение позволило сделать фильм более взрослым, серьезным и проработанным, ведь 9-летняя Элли лучше справляется с этой ролью, чем ее совсем юный предшественник. Стивен Кинг констатировал: «Это по-настоящему хорошая работа». Показ картины «Кладбище домашних животных» в России стартует 4 апреля.