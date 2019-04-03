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В Австралии очевидцы сняли на видео полет кубического НЛО с крыльями

В Австралии очевидцы сняли на видео полет НЛО кубической формы с 2-мя крыльями по обеим сторонам. На Youtube уже опубликован ролик с этим материалом.
В Австралии очевидцы сняли на видео полет кубического НЛО с крыльями

На официальном канале Youtube можно увидеть ролик, снятый жителями Австралии. На нем изображен неопознанный летающий объект, движущийся в одном направлении. По качеству снимков можно заметить электрическое поле вокруг НЛО.
Также загадочный аппарат имеет довольно интересную форму – куб с двумя крыльями.

Опубликованное в Сети видео прокомментировал уфолог с Тайваня Скотт Уоринг. Ученый сообщил, что НЛО сегодня можно увидеть не только в Австралии. Таинственный объект может показаться в небе любой страны и города. Еще уфолог заверил в том, что жители планеты Земля давно не одни во Вселенной.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:30

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