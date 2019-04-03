В Австралии очевидцы сняли на видео полет кубического НЛО с крыльями





На официальном канале Youtube можно увидеть ролик, снятый жителями Австралии. На нем изображен неопознанный летающий объект, движущийся в одном направлении. По качеству снимков можно заметить электрическое поле вокруг НЛО.Также загадочный аппарат имеет довольно интересную форму – куб с двумя крыльями.Опубликованное в Сети видео прокомментировал уфолог с Тайваня Скотт Уоринг. Ученый сообщил, что НЛО сегодня можно увидеть не только в Австралии. Таинственный объект может показаться в небе любой страны и города. Еще уфолог заверил в том, что жители планеты Земля давно не одни во Вселенной.