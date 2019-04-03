Сурганова без оркестра проведет «Тотальный диктант»

Предстоящий «Тотальный диктант», в котором примет участие Светлана Сурганова, пройдет 13 апреля в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена. Стать его участником может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте проекта и в указанное время приехать в учебное заведение. Певица отметила, запись именно на ее чтение не предусмотрена, все будет происходить в порядке живой очереди, поэтому желающим написать «Тотальный диктант» именно вместе со Светланой Сургановой придется приехать на место проведения раньше остальных. В завершении певица шутливо отметила, что выступать она в этот раз будет без оркестра, ведь он не предусмотрен правилами мероприятия.Поклонники лидера группы «Сурганова и оркестр» положительно восприняли эту новость и теперь хотят обязательно посетить предстоящий «Тотальный диктант». Многие из них и так планировали это сделать, но теперь у них не осталось сомнений в правильности этого решения. Это уже второе участие Светланы Сургановой в «Тотальном диктанте», первый раз она это сделала в 2018 году.