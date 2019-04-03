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Виктория Дайнеко приняла участие в «волшебной» фотосессии

Певица Виктория Дайнеко приняла участие в необычной весенней фотосессии. Артистка поделилась ее результатами со своими подписчиками в Instagram и заявила, что она была по-настоящему «волшебной».
Виктория Дайнеко приняла участие в «волшебной» фотосессии

Виктория Дайнеко сопроводила фотографию своим комментарием. У представительниц прекрасного пола существует мнение, будто одна девушка не может сделать красивой другую, но это – неправда, заверила певица. Она поблагодарила всех участников этой «волшебной» фотосессии и отметила их работу над каждой составляющей ее образа – одеждой, макияжем и прической. На снимках звезда позирует в длинном платье пастельных тонов с открытыми плечами и глубокой линией декольте. Голова певицы наклонена, волосы распущены и перекинуты на одно плечо, а сама она стоит, опираясь на подоконник.

Поклонники Виктории Дайнеко похвалили эту «волшебную» фотосессию, а также выделили ее весенний и светлый образ. Они отметили, певица выглядит шикарно, и подобранный наряд это исключительно подчеркивает. Подписчики не забыли и про работу других людей, участвующих в создании этих снимков. Всего данная фотография на момент написания текста получила почти 4 тысячи отметок «Нравится». Артистка на своей странице в Instagram выложила и другие снимки с этой «волшебной» фотосессии, но они не вызвали такого же ажиотажа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:07

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