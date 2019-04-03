«АвтоВАЗ» приступил к тестам новой версии LADA Vesta Sport





Согласно ожиданиям, новая машина должна вскоре появиться на авторынке. Granta Sport наделили оригинальными передними и задними бамперами, боковой «юбкой», спойлером на крышке багажника, а также эксклюзивными литыми дисками. Специалисты бренда обновят интерьер авто, установят новые удобные сиденья. Спортивную модификацию оснастят модернизированной и заниженной подвеской, задними дисковыми тормозами. В транспортном средстве размещается силовой агрегат на 1,6 литров, генерирующий 120 лошадиных сил.В августе текущего года компания начнёт серийно производить новую Granta Sport. «АвтоВАЗ» собирается перед этим запустить в реализацию Lada Granta (комплектация Drive Active). Речь идёт о базовой вариации Granta Sport.