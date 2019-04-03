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Татьяна Навка сильно переживает за маленькую дочь

В интервью Татьяна Навка рассказала, что сильно переживает за маленькую дочку Надежду. Связано это с тем, что наследница фигуристки решила пойти по стопам своей звёздной матери.

Татьяна Навка сильно переживает за маленькую дочь

Татьяна Навка хорошо помнит, какой трудный путь она прошла, прежде чем добиться успеха. В интервью фигуристка вспомнила, как еще с детства она соблюдала строгий спортивный режим. Дочка знаменитости Надежда решила пойти по стопам матери и с недавних пор стала на коньки. Татьяна Навка решила прокомментировать тренировки наследницы и сообщила, что ей очень трудно смириться с тем, как девочке будет тяжело. Фигуристка сильно переживает за Надежду, поскольку знает, как ей придется упорно трудиться, чтобы достичь успеха.

Татьяна Навка сильно переживает за маленькую дочь

Спортсменка рассказала, что тренировки помогают избавиться от волнения перед выступлениями и придают уверенность в собственных силах. Также фигуристка сообщила, что главное не давить на ребенка в процессе подготовки, а находить разумные решения, если возникнут конфликтные ситуации.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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