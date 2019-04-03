Татьяна Навка сильно переживает за маленькую дочь

Татьяна Навка хорошо помнит, какой трудный путь она прошла, прежде чем добиться успеха. В интервью фигуристка вспомнила, как еще с детства она соблюдала строгий спортивный режим. Дочка знаменитости Надежда решила пойти по стопам матери и с недавних пор стала на коньки. Татьяна Навка решила прокомментировать тренировки наследницы и сообщила, что ей очень трудно смириться с тем, как девочке будет тяжело. Фигуристка сильно переживает за Надежду, поскольку знает, как ей придется упорно трудиться, чтобы достичь успеха.Спортсменка рассказала, что тренировки помогают избавиться от волнения перед выступлениями и придают уверенность в собственных силах. Также фигуристка сообщила, что главное не давить на ребенка в процессе подготовки, а находить разумные решения, если возникнут конфликтные ситуации.