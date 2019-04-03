Ольга Слуцкер рассказала журналистам о смерти отца

Эта потеря стала для Ольги Слуцкер большим ударом. Хозяйка сети фитнес-клубов почти в каждом интервью говорила о том, что именно отец привил ей уважение к закону и желание трудиться, благодаря которым она сейчас преуспевает в делах. Он всегда был значимой фигурой в жизни дочери, примером для подражания. Именно родители поддержали ее в начале профессионального пути, а когда у Слуцкер появились проблемы в личной сфере, то папа всегда был рядом.Последние шесть месяцев Березовский был болен раком. Несмотря на все старания врачей его состояние здоровья стремительно ухудшалось, что привело к госпитализации в конце февраля. А первого апреля 88-летний мужчина скончался.Отец звезды до последнего времени вел активную жизнь. Даже после ухода на пенсию в 84 года он освоил профессию блогера, успешно вел социальные сети, и развивал YouTube-канал. Также это хобби помогало отвлечься от проблем со здоровьем.Бизнес-вумен обещала, что продолжит делиться воспоминаниями об отце, ведь это не только интересно всем его поклонникам, но и ей самой поможет справиться с потерей.