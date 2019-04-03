Екатерина Вилкова рассказала о браке с Ильей Любимовым

Екатерина Вилкова рассказала, что у них с возлюбленным Ильей Любимовым есть собственный секрет счастья, который заключается в чувстве юмора. Актеры умеют посмеяться над собой и пошутить над окружающими. Екатерина Вилкова призналась, что ее супруг циничный человек, и ей это очень помогает. Также знаменитость рассказала, что их наследники идут по стопам своих родителей. Они уже продемонстрировали отменное чувство юмора.Актриса старается уделять наследникам, как можно больше времени. По словам Екатерины Вилковой, ее дочка Павла уже определилась с профессией, девочка хочет стать актрисой, как ее звездная мать. Напомним, Илья Любимов с возлюбленной считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они воспитывают двух детей и вместе уже 7 лет.