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Екатерина Вилкова рассказала о браке с Ильей Любимовым

В недавнем интервью Екатерина Вилкова рассказала о браке с Ильей Любимовым. Знаменитости воспитывают дочь Павлу и сына Петра, они живут вместе уже 7 лет.

Екатерина Вилкова рассказала о браке с Ильей Любимовым

Екатерина Вилкова рассказала, что у них с возлюбленным Ильей Любимовым есть собственный секрет счастья, который заключается в чувстве юмора. Актеры умеют посмеяться над собой и пошутить над окружающими. Екатерина Вилкова призналась, что ее супруг циничный человек, и ей это очень помогает. Также знаменитость рассказала, что их наследники идут по стопам своих родителей. Они уже продемонстрировали отменное чувство юмора.

Екатерина Вилкова рассказала о браке с Ильей Любимовым

Актриса старается уделять наследникам, как можно больше времени. По словам Екатерины Вилковой, ее дочка Павла уже определилась с профессией, девочка хочет стать актрисой, как ее звездная мать. Напомним, Илья Любимов с возлюбленной считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они воспитывают двух детей и вместе уже 7 лет.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:39

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