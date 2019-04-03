Стас Костюшкин отдыхал в Тайланде в мужской компании

Отдых звезды был насыщенным и полным впечатлений, однако последний снимок он подписал так: «Заканчиваются сладкие деньки, пора ехать домой. Если честно, уже жутко скучаю по @karapylka и детишкам». Как отмечает артист, это был их первый с женой отдых порознь.В Таиланде Стас Костюшкин повстречал местных девушек, с которыми поспешил сфотографироваться. Но фанаты сообразили, что это транссексуалы. «По рукам видно, что мужики. Внешность изменить можно, но руки все равно выдают», «Отличительный признак трансвестита — наличие кадыка и большой размер ноги», - предостерегают поклонники.Под одним из первых снимков с отдыха артист написал, что отправился в путешествие, поскольку устал ждать весну. Чтобы поддерживать себя в форме Стас Костюшкин не прекращает тренировки даже на курорте.