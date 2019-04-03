Телебабушки проекта «Дом-2»





По мнению телезрителей, телебабушки стремятся в очередной раз «засветится» на скандальной телестройке только ради пиара.Не секрет, что на сегодняшний день нишу представительницы старшего поколения на телепроекте «Дом-2» крепко-накрепко заняла мать Ольги и Алены Рапунцель – Татьяна Владимировна. На сегодняшний день поклонники убеждены, что женщина окончательно «угнездилась» в Периметре, ведь не так давно она стала дважды бабушкой.Впрочем, и другие телебабушки, которые давно покинули телешоу, не упускают возможности опять напомнить о своем существовании. К такому выводу пришел и редактор проектного журнала Антон Беккудев, после общения с родительницей Таты Абрамсон.Оказывается, что на днях сотрудник «Дома-2» пообщался с Мариной Тристановной, которая в разговоре обвинила бывшего возлюбленного Александра Ковалевского в расчетливости. По словам телебабушки, мужчина не хотел содержать ее, а также не помогал ей по бизнесу.Женщина отметила, что не намерена просто так все оставить, поэтому совсем скоро появится на телешоу «Бородина против Бузовой», чтобы обменяться с экс-избранником взаимными претензиями.Всем известно, что сейчас мать Марины Африкантовой весьма часто приглашают на различные телеканалы и телешоу. По мнению зрителей «Дома-2», такая возможность у Татьяны Владимировны появилась только из-за ее неординарного поведения в Периметре.На данный момент на телепроекте стартовал конкурс «Свадьба на миллион», в котором решили принять участие дочь Африкантовой-старшей Марина и ее будущий зять Роман Капаклы. По мнению зрителей, данное состязание станет для Татьяны Владимировны прекрасным поводом как можно чаще появляться в эфирах «Дома-2».Многие поклонники реалити-шоу помнят, как еще несколько лет назад Ольга Васильевна пыталась сделать все для того, чтобы задержаться в Периметре как можно дольше. Гобозова устраивала скандалы с теперь уже бывшей невесткой и родным сыном.Сейчас Ольга Васильевна находится за воротами, а на проекте «Дом-2» не появлялась со времен участия в шоу Андрея Чуева, который, напомним, презентовал телебабушке загородный дом. Еще тогда сын Гобозовой – Александр пытался сделать так, чтобы его родительница больше не появлялась на телестройке.