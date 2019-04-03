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Игорь Николаев поздравил Иосифа Пригожина с днем рождения, пригласив в клуб «За 50»

Знаменитый отечественный исполнитель и композитор Игорь Николаев поздравил коллегу Иосифа Пригожина с днем рождения. Музыкант опубликовал несколько архивных снимков с именинником и пригласил продюсера в клуб «За 50», где «тепло, уютно и вкусно кормят».

Игорь Николаев поздравил Иосифа Пригожина с днем рождения, пригласив в клуб «За 50»

Супруг исполнительницы Валерии недавно отпраздновал 50-летие. Его пришли поздравить такие именитые звезды как: Алсу, Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Лера Кудрявцева, Жанна Левина, Лолита Милявская, Гарик Мартиросян, Николай Басков и другие. Однако Игорю Николаеву не удалось попасть на торжество и поздравить музыкального продюсера, поэтому он оставил поздравительный пост в личном блоге Instagram, который сопровождали совместные фото композитора, продюсера и других артистов.

В комментарии к снимкам певец рассказал своим подписчикам, что в «лихие-90» Пригожин стал продюсером его клипа под названием «Бедный Моцарт». По словам артиста, тогда коллега «нашел денег» и превратил съемки в праздник. «Йося, дорогой, добро пожаловать в Клуб «За 50»!», - пошутил 59-летний Николаев, обратив внимание на то, что в этом «заведении» уютно, тепло и кормят вкусно.

Поклонники знаменитого певца оценили чувство юмора любимого кумира и присоединились к поздравлениям: «За 50 это то время, когда только все начинается, понимается и делается) Пусть всё будет и пусть все будут!».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07

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