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Ученые опровергли существование «депрессивных» генов

Исследователи из Колорадского университета провели изучение мифа о «депрессивном» гене. В ходе проведения экспериментов было подтверждено, что элемента ДНК, отвечающего за психологическую подавленность, не существует.
Ученые опровергли существование «депрессивных» генов

В исследовании были собраны и проанализированы данные 620 тысяч человек. В результате обнаружить связь между психическим здоровьем испытуемых и изученными генами не удалось. Ранее было распространено мнение, что использование анализа ДНК поможет определять расстройства у больных на ранних стадиях, что помогло бы при лечении и купировании недуга. Однако результаты проведенного исследования полностью опровергли такую возможность.

Внимание ученых привлек компонент SLC6A4, участвующий в процессе транспортировки серотонина, который является основным нейромедиатором и так называемым «гормоном счастья». Но согласно мнению ученого Ричарда Бордера, все попытки обнаружить связь ДНК с депрессивным состоянием обречены на провал.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:55

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