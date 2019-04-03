В Забайкалье врачи вместо рака годами лечили у девочки простуду





Руководитель правозащитного центра в Забайкалье Анастасия Коптеева поговорила с журналистами «Росбалт» и рассказала, что в Борзинской больнице врачи не провели полного обследования девочки и многие годы ставили ребенку диагноз «лимфаденит», который был неверным. В течение нескольких лет они лечили ее от простуды, но в результате болезнь оказалась намного серьезней.Коптеева сообщила, что пока сотрудники медицины определялись с диагнозом, опухоль уже пустила метастазы. Недавно стало известно, что у девочки увеличились лимфоузлы, а по последним данным она уже не может самостоятельно двигать руками и шевелить головой.Во время лечения, что длилось годами, врачи Борзинской больницы назначали онкобольной обычные противовоспалительные препараты и уверяли родителей девочки, что ее организм здоров. Вскоре семья узнала правду и страшный диагноз – рак щитовидной железы.Родители девочки уже в суде разбирались с лечащими врачами медицинского учреждения, потребовав компенсацию. Судебный иск был удовлетворен, в связи с чем больница была обязана выплатить семье 1,1 миллионов рублей.