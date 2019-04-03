АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.32 USD 65.47
Курс валют на 03.04.2019

В Забайкалье врачи вместо рака годами лечили у девочки простуду

В России глава одного из правозащитных центров Анастасия Коптеева рассказала журналистам о оплошности врачей в Забайкалье. Сотрудники Борзинской больницы несколько лет вместо рака лечили девочку от простуды.
В Забайкалье врачи вместо рака годами лечили у девочки простуду

Руководитель правозащитного центра в Забайкалье Анастасия Коптеева поговорила с журналистами «Росбалт» и рассказала, что в Борзинской больнице врачи не провели полного обследования девочки и многие годы ставили ребенку диагноз «лимфаденит», который был неверным. В течение нескольких лет они лечили ее от простуды, но в результате болезнь оказалась намного серьезней.
Коптеева сообщила, что пока сотрудники медицины определялись с диагнозом, опухоль уже пустила метастазы. Недавно стало известно, что у девочки увеличились лимфоузлы, а по последним данным она уже не может самостоятельно двигать руками и шевелить головой.
Во время лечения, что длилось годами, врачи Борзинской больницы назначали онкобольной обычные противовоспалительные препараты и уверяли родителей девочки, что ее организм здоров. Вскоре семья узнала правду и страшный диагноз – рак щитовидной железы.
Родители девочки уже в суде разбирались с лечащими врачами медицинского учреждения, потребовав компенсацию. Судебный иск был удовлетворен, в связи с чем больница была обязана выплатить семье 1,1 миллионов рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вьетнамская компания VinFast предлагает
В Австралии очевидцы сняли на видео
Сурганова без оркестра проведет
НАТО планирует обеспечить безопасный
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Виктория Дайнеко приняла участие в
Умер народный артист России Алексей
«АвтоВАЗ» приступил к тестам новой
"Дом-2": Алексей Купин при всех осадил
Ольга Слуцкер рассказала журналистам о
Звезда «Дом-2» Сергей Кучеров хотел
Татьяна Навка сильно переживает за
Екатерина Вилкова рассказала о браке с
Стас Костюшкин отдыхал в Тайланде в
В Забайкалье врачи вместо рака годами
Карина Разумовская показала фото с
Игорь Николаев поздравил Иосифа
Дарья Клюкина не может преодолеть
Яна Рудковская объяснила, зачем
Ученые опровергли существование
Роза Сябитова раскрыла секреты красоты
Подольская и Пресняков отправили
Яна Рудковская посетила вечеринку в
Исследование студента-медика из
Кейт Миддлтон могла спланировать свое
Анастасия Заворотнюк обрела семейное
Телебабушки проекта «Дом-2»
Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram
У каждой третьей российской семьи нет
Телеведущая Ирина Пудова рассказала о
Просмотреть все новости