Карина Разумовская показала фото с супругом

Карина Разумовская старается не афишировать свою личную жизнь. Она публикует в социальных сетях снимки и видео со своих выступлений в театре или с фотосессий. Но недавно знаменитость решила поделиться в Instagram кадрами, на которых она запечатлена со своим возлюбленным Егором Бурдиным. На первом черно-белом снимке пара весело смеется, на следующем супруг нежно обнимает Карину Разумовскую. Для фотосессии возлюбленные выбрали темные джинсы и белые футболки.В комментарии звезда "Мажора" поздравила фотографа, сделавшего данные кадры, с днем рождения. Подписчики актрисы написали: "Прекрасные фотографии", "Замечательная, великолепная и радостная пара, обожаю Вас", "Такие прекрасные фото. Самая лучшая пара". Всего за несколько дней пост Карины Разумовской набрал большое количество лайков.