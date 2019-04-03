Карина Разумовская показала фото с супругом
В социальной сети Instagram Карина Разумовская показала фотографии со своим супругом Егором Бурдиным. Поклонники звезды телесериала "Мажор" высоко оценили редкие кадры.
Карина Разумовская старается не афишировать свою личную жизнь. Она публикует в социальных сетях снимки и видео со своих выступлений в театре или с фотосессий. Но недавно знаменитость решила поделиться в Instagram кадрами, на которых она запечатлена со своим возлюбленным Егором Бурдиным. На первом черно-белом снимке пара весело смеется, на следующем супруг нежно обнимает Карину Разумовскую. Для фотосессии возлюбленные выбрали темные джинсы и белые футболки.
В комментарии звезда "Мажора" поздравила фотографа, сделавшего данные кадры, с днем рождения. Подписчики актрисы написали: "Прекрасные фотографии", "Замечательная, великолепная и радостная пара, обожаю Вас", "Такие прекрасные фото. Самая лучшая пара". Всего за несколько дней пост Карины Разумовской набрал большое количество лайков.
Карина Разумовская старается не афишировать свою личную жизнь. Она публикует в социальных сетях снимки и видео со своих выступлений в театре или с фотосессий. Но недавно знаменитость решила поделиться в Instagram кадрами, на которых она запечатлена со своим возлюбленным Егором Бурдиным. На первом черно-белом снимке пара весело смеется, на следующем супруг нежно обнимает Карину Разумовскую. Для фотосессии возлюбленные выбрали темные джинсы и белые футболки.
В комментарии звезда "Мажора" поздравила фотографа, сделавшего данные кадры, с днем рождения. Подписчики актрисы написали: "Прекрасные фотографии", "Замечательная, великолепная и радостная пара, обожаю Вас", "Такие прекрасные фото. Самая лучшая пара". Всего за несколько дней пост Карины Разумовской набрал большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16